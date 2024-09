Uma turista morre e dois são resgatados após avalanche na Argentina

Uma turista estrangeira morreu e dois argentinos foram resgatados após uma avalanche que ocorreu na tarde de quarta-feira na colina López, perto da cidade de Bariloche, na região da Patagônia, na Argentina, informou a agência de proteção civil local nesta quinta-feira (5).

"Foi encontrado o corpo sem vida de uma pessoa estrangeira e depois conseguimos localizar outra pessoa com vida, com alguns hematomas, mas sem maiores preocupações", declarou à AFP Carlos Madjinca, Secretário de Proteção ao Cidadão de Bariloche, cidade localizada na província de Rio Negro e um dos principais destinos turísticos da Argentina.

A operação, que envolveu membros do comitê de socorro do Clube Andino, pessoal do Exército da montanha, Gendarmeria, guardas florestais do parque nacional e bombeiros, foi lançada depois da constatação de que as três pessoas não retornaram ao refúgio no horário programado e do registro de que uma avalanche havia ocorrido na área, explicou o funcionário.