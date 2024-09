Departamento boliviano entra em greve contra suposta manipulação de censo demográfico

A cidade, com 1,6 milhão de habitantes de acordo com o censo oficial, mostrava ruas e avenidas sem trânsito. Em vários pontos é possível ver pneus de carros e cordas, como objetos para bloquear a passagem e até caminhões para impedir qualquer tipo de circulação.

Organizações de bairro e políticos associados ao governo anunciaram que vão reabrir ruas e avenidas nas próximas horas.

"Vamos desbloquear, porque não podemos permitir que a população sofra", declarou o vereador José Quiroz.

- "Fraude" -

Segundo as forças da oposição de Santa Cruz, o governo, a pedido do Instituto Nacional de Estatísticas (INE), cometeu uma "fraude" no censo realizado em março, cujos dados foram divulgados na semana passada.

Denunciamos a "fraude de centenas de milhares de habitantes do povo boliviano em geral, dos que residem em Santa Cruz em particular; que estão privados do acesso justo e igualitário aos recursos fiscais (...) assim como estamos impedidos, mais uma vez, da correta realocação dos assentos parlamentares", afirmou o comitê civil em comunicado.