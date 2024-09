Hospital palestino anuncia morte de americana na Cisjordânia

O diretor do hospital Rafidia, em Nablus, no norte da Cisjordânia ocupada, anunciou nesta sexta-feira (6) a morte de uma ativista americana pró-palestina, de 26 anos, que deu entrada no seu estabelecimento com um ferimento de bala na cabeça.

Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, a jovem foi baleada por um soldado israelense. O Exército israelense disse à AFP que estava "ciente da informação", mas não poderia comentar neste momento.

"Uma ativista americana solidária (com os palestinos) chegou ao hospital com um tiro na cabeça e anunciamos seu martírio por volta das 14H30 (8H30 de Brasília)", afirmou Fuad Nafaa, diretor do hospital Rafidia de Nablus.