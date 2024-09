Jenin recupera normalidade após retirada das tropas israelenses

Na frente de algumas casas havia vizinhos sentados, em silêncio, em cadeiras de plástico. Vários guindastes retiravam os escombros e em algumas ruas havia crianças brincando.

De acordo com o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, 36 palestinos com idades entre 13 e 82 anos foram mortos pelo Exército israelense no norte da Cisjordânia desde 28 de agosto. O Exército anunciou que um dos seus soldados morreu em combate em Jenin em 31 de agosto.

