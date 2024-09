Jovem austríaco morto perto do consulado israelense em Munique não mostrava sinais de perigo

Em um deles ele usou "um avatar e uma bandeira da Frente Al Nosra", um grupo jihadista ativo na Síria também conhecido como Hayat Tahrir al Sham (HTS), explicou Ruf.

No entanto, "a investigação não conseguiu demonstrar que o acusado compartilhou os vídeos com outras pessoas nem comprovou a intenção de realizar um ataque", uma vez que o jovem não tinha qualquer relação com círculos islamistas, afirmaram os procuradores em comunicado. O caso foi aberto em abril de 2023.

© Agence France-Presse