Novo primeiro-ministro da França inicia contatos para formar governo

O novo primeiro-ministro francês, o conservador Michel Barnier, iniciou nesta sexta-feira (6) os contatos para formar "um governo de unidade", como pediu o presidente Emmanuel Macron, e cuja sobrevivência dependerá de uma decisão da extrema direita sobre não apoiar uma moção de censura.

Barnier, 73 anos, recebeu seu antecessor Gabriel Attal, membro da aliança de centro-direita de Macron, antes de conversar com os líderes de seu próprio partido conservador Os Republicanos (LR), que tem apenas 47 deputados de 577 na Assembleia Nacional.

As discussões seguem "muito bem, com plena energia", disse Barnier à AFP, quando se preparava a visitar o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, para uma reunião de trabalho com Macron.