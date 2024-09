O horror da guerra invade o Festival de Cinema de Veneza

Embora o filme não contenha imagens de guerra, ele gerou controvérsia, assim como o longa-metragem de Dani Rosenberg "Of Dogs and Men", no qual uma adolescente retorna ao seu kibbutz após o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro em busca de seu cachorro.

Cerca de 300 profissionais do cinema assinaram uma carta aberta na última semana em protesto pela inclusão de ambos os filmes no festival, acusando as produtoras de serem "cúmplices em encobrir a opressão de Israel sobre os palestinos".

Gitai ressaltou que nenhum dos signatários havia assistido ao seu filme. E criticou os dois lados do conflito, dizendo que as representações tendenciosas e unilaterais da guerra, tanto na televisão israelense quanto na mídia pró-palestina, estavam alimentando o conflito.

"A iconografia prolongou a guerra", disse Gitai. "Por isso, decidimos fazer um filme contra a guerra sem imagens de guerra".

Outro documentário sobre a forma como a televisão sueca tratou o conflito entre israelenses e palestinos entre 1958 e 1989, de Goran Hugo Olsson, baseia-se em três décadas de arquivos da televisão pública sueca para mostrar como "a mídia de um país percebeu um dos conflitos mais duradouros do mundo".

- Sem bombas, sem batalhas -

As duas guerras mundiais aparecem em dois dos quatro filmes italianos na competição principal pelo Leão de Ouro.