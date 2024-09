Papa desembarca em Papua-Nova Guiné, segunda etapa da viagem pela Ásia-Pacífico

O papa Francisco desembarcou nesta sexta-feira (6) em Port Moresby, capital de Papua-Nova Guiné, na segunda etapa de sua viagem de 12 dias pela região Ásia-Pacífico.

A visita do pontífice, de 87 anos, é a terceira de um papa ao país de 12 milhões de habitantes, em sua maioria cristãos.

Os peregrinos viajaram à capital para ver o papa. As ruas de Port Moresby foram decoradas com bandeiras com as cores da Santa Sé.