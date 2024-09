Principal acusado em julgamento por estupros na França é 'um dos maiores criminosos', disse sua filha

Darian relembrou como sua vida "mudou" no dia 2 de novembro de 2020, quando soube dos fatos. Sua mãe ligou para contar que havia sido vítima de estupro por anos.

"Minha mãe me disse: 'Passei quase o dia inteiro na delegacia. Seu pai me drogou para me estuprar com estranhos'", contou a filha.

"Liguei para meus irmãos. Nos sentimos indefesos. Choramos. Não entendemos o que estava acontecendo. Sofremos uma dor que não desejo a ninguém", acrescentou Caroline Darian, entre lágrimas.

Um dia depois, em 3 de novembro de 2020, a polícia de Carpentras, no sul da França, explica aos três irmãos que "entre 30 e 50" homens estupraram sua mãe Gisèle Pelicot.

No final das investigações, foi estimado que 72 homens abusaram sexualmente de Pelicot entre julho de 2011 e outubro de 2020, dos quais apenas 50 puderam ser identificados.

Nesse mesmo dia, a polícia mostrou duas fotos de uma mulher nua, aparentemente dormindo. "Vimos suas nádegas em primeiro plano. A mulher dormia em posição fetal. Não a reconheci", lembrou Darian no tribunal.