Número de mortos na passagem do tufão Yagi pelo Vietnã sobe para 143

O número de vítimas provocadas pelo tufão Yagi no Vietnã subiu para 143 mortos e 58 desaparecidos, informou nesta quarta-feira o governo do país, onde a imprensa também relatou um deslizamento de terra que deixou mais de 20 mortos.

O governo não explicou se o balanço atualizado inclui as 22 mortes provocadas pelo deslizamento de terra durante a passagem do tufão pela província de Lao Cai, no norte do país, na fronteira com a China.

A tempestade, com ventos de 150 km/h e fortes chuvas, provocou as maiores inundações em várias décadas no Vietnã e a destruição de 210.000 hectares de plantações.