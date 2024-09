Blinken anuncia US$ 717 milhões em nova ajuda econômica à Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou nesta quarta-feira (11) US$ 717 milhões (R$ 4 bilhões) em nova assistência econômica e humanitária para a Ucrânia, incluindo novo suporte para a energia do país enquanto a Rússia atinge a sua infraestrutura.

Blinken anunciou US$ 325 milhões (R$ 1,8 bilhão) em nova assistência energética, juntamente com US$ 290 milhões (R$ 1,6 bilhão) em ajuda humanitária que incluirá o fornecimento de água potável segura e US$ 102 milhões (R$ 575,2 milhões) para trabalho de desminagem.

