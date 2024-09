Congresso argentino ignora protestos e ratifica veto de Milei à lei que aumentaria aposentadorias

Esse "é um argumento falacioso", disse o deputado Rodrigo De Loredo, presidente do bloco da União Cívica Radical (UCR), que se dividiu nesta decisão.

"Temos uma obrigação constitucional (...), vamos tentar que o governo repense", disse, mencionando o "feroz ajuste que os aposentados sofreram".

Patricia de Luca, uma psicóloga que acabou de se aposentar, disse se sentir "traída e desesperançosa" pelos seus representantes no Congresso que ratificaram o veto.

Desde que assumiu a presidência em 10 de dezembro, Milei tem defendido a meta do equilíbrio fiscal.

No entanto, em julho, ele decretou um aumento de 700% no orçamento da Secretaria de Inteligência do Estado com a alocação de uma verba extraordinária de cerca de 102 milhões de dólares (R$ 578 milhões na cotação atual) para despesas reservadas, ou seja, sem obrigação de prestação de contas.

No primeiro semestre deste ano, a Argentina obteve o primeiro superávit fiscal desde 2008 com a implementação de um drástico corte nos gastos estatais, o que resultou em milhares de demissões, paralisação de obras públicas, redução do orçamento para universidades, institutos de ciências, pesquisa e desenvolvimento, e redução dos subsídios às tarifas dos serviços públicos.