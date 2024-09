Ex-presidente peruano Alberto Fujimori em estado de saúde delicado

No dia 14 de julho, sua filha Keiko havia anunciado que o líder de direita se candidatará à presidência nas eleições de 2026, após sair da prisão sob um indulto humanitário enquanto cumpria uma pena de 25 anos de prisão por crimes contra a humanidade.

Fujimori esteve detido por 16 anos em uma prisão para ex-presidentes no leste de Lima.

"Em nome da família, queremos agradecer as demonstrações de preocupação. O presidente está lutando" pela vida, declarou aos jornalistas Alejandro Aguinaga, seu médico de confiança.

Um sacerdote católico chegou à casa de Fujimori no distrito de San Borja, na capital peruana, onde vive com Keiko, segundo as mesmas fontes.

Fujimori foi visto publicamente na quinta-feira passada ao sair de uma clínica no distrito de Miraflores, onde se submeteu a uma tomografia, conforme ele mesmo revelou.

Fujimori apareceu em uma cadeira de rodas, acompanhado de seus filhos Keiko e Kenji.