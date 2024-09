Incêndios florestais destroem casas nos arredores de Los Angeles

Ao nordeste de Los Angeles, o foco "Line" tomou quase 14 mil hectares, forçando o fechamento de algumas estradas de acesso e a remoção de várias comunidades em uma área turística.

A polícia do condado de San Bernardino investiga se os incêndios foram provocados. Um suspeito, Justin Wayne Halstenberg, de 34 anos, foi detido na terça-feira.

A persistente onda de calor que atinge grande parte do sul da Califórnia há uma semana começava a ceder nesta quarta-feira. As autoridades esperam que a queda nas temperaturas facilite o combate ao fogo.

Os incêndios florestais são comuns na Califórnia e em outras partes do oeste dos Estados Unidos nesta época do ano. No entanto, os de 2024 são significativos.

