Inflação nos EUA cai mais do que o esperado em agosto a 2,5% em termos anuais

Neste contexto, os responsáveis da política monetária do Federal Reserve desviaram a atenção da inflação para a área do desemprego do duplo mandato do banco e deram a entender que os cortes nas taxas se aproximam.

Os operadores continuam divididos sobre se o Fed começará com um corte de 0,25 ponto na próxima semana ou avançará com um corte mais amplo de meio ponto.

