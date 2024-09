Kamala Harris deixa Donald Trump na defensiva em debate repleto de troca de farpas

O debate na rede ABC começou com um aperto de mão entre os dois, mas surgiram faíscas quase desde o primeiro minuto.

De pé, atrás do púlpito, ele permaneceu sério, sem tirar os olhos da câmera. Ela virava a cabeça de vez em quando para observar o rival com sarcasmo durante os mais de 90 minutos de debate, que aconteceu na Filadélfia, berço da democracia americana no leste do país.

"Ele nos deixou o pior desemprego desde a Grande Depressão (...) a pior epidemia de saúde pública em um século (e) o pior ataque à nossa democracia desde a Guerra Civil, e o que fizemos foi limpar a bagunça de Donald Trump", disse a democrata.

- Ataques pessoais -

Ela também o acusou de espalhar "muitas mentiras" sobre o aborto que "ofendem as mulheres".

Trump chamou a democrata de "marxista" e recorreu ao seu tema favorito: migração. "Muitas pessoas que chegam são criminosas e isso também é ruim para a nossa economia, disse.