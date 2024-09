Nicarágua aprova lei de crimes cibernéticos criticada por opositores

A Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou nesta quarta-feira (11) uma lei que pune com até cinco anos de prisão publicações que provocarem "alerta" nas redes sociais, chamada de "lei da mordaça" por veículos opositores no exílio.

A nova lei pune com prisão e multas quem fizer (no país ou no exterior) publicações que causem "alarme, medo, pânico ou ansiedade" entre a população, anunciou o parlamento, controlado pelo governo.

A nova norma endurece a lei de crimes cibernéticos de 2020, que levou à acusação e prisão de opositores e jornalistas na Nicarágua por "divulgação de notícias falsas".