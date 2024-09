Nova ameaça de 'shutdown' nos EUA antes da eleição

O orçamento de 2025 precisa ser aprovado até o final de setembro, quando termina o ano fiscal, para garantir o financiamento dos serviços públicos.

Caso contrário, ocorrerá o "shutdown", a suspensão de diversos serviços: milhões de funcionários ficam em desemprego técnico (não perdem seus cargos, mas não podem trabalhar nem receber salário), algumas ajudas alimentares deixam de ser distribuídas, o tráfego aéreo pode ser afetado, os parques federais fechariam, entre outras consequências.

Outro ponto foi adicionado ao projeto de lei orçamentária a pedido de Donald Trump, exigindo que eleitores apresentem prova de cidadania ao se inscreverem para votar em eleições de alcance federal.

"Vou provocar um shutdown do governo em um piscar de olhos (...) se isso não for incluído no projeto de lei", ameaçou o ex-presidente, que tem forte influência sobre os republicanos na Câmara.

O governo se opõe à medida, argumentando que o voto de não-cidadãos já é ilegal e que não há evidências de que imigrantes irregulares estejam participando das eleições.

ft-jul/mr/nn/ic/yr