Semana de Moda de Londres começa 'com o DNA de sua originalidade'

A Semana de Moda de Londres começa nesta quinta-feira (12) "com o DNA de sua originalidade e inclusão", diz Caroline Rush, diretora do British Fashion Council (BFC), organizador do evento.

Rush, em uma entrevista à AFP, insiste que a London Fashion Week, que termina na terça-feira, "sempre ultrapassou os limites da criatividade", lembrando também a importância de apoiar jovens criadores em um "período difícil".

Muitas vezes ofuscada pelas semanas de moda de Paris e Milão, a capital britânica, brilhará com um programa de 48 desfiles, a partir desta quinta-feira.