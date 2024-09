Aumenta para 39 número de mortos no naufrágio de barco com migrantes no Senegal

Ao menos 39 pessoas morreram no último domingo no naufrágio de uma embarcação ao largo da costa de Mbour, no oeste do Senegal, uma nova tragédia que atinge os migrantes que tentam chegar à Europa, segundo um balanço atualizado pela Marinha senegalesa nesta quinta-feira (12).

Trinta e nove corpos sem vida foram recuperados entre domingo e o meio-dia desta quinta-feira, informou a Marinha pelas redes sociais.

A busca continua, acrescentou, e teme-se que o número de vítimas seja ainda maior.