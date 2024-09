Comédia 'stand-up' traz esperanças de reinserção social a presidiárias no Paraguai

Uma delas é Torres, de 33 anos, que deixou cinco filhos, de 15 a 1 ano, sob a tutela do pai, enquanto cumpre pena de seis meses por "furto simples" para obtenção de crack, ao qual ela diz que é viciada.

"Meu pai, quando descobriu que eu estava na prisão, veio me ver e me disse: 'Prefiro ver você aqui do que na rua'", disse ela à AFP ao sair do palco, adornado com roupas coloridas flâmulas.

"Fiquei dois anos na rua. Há cinco anos comecei a usar drogas. E dois anos foram suficientes para realmente me derreter", continua ela, pronta para sair este mês.

Esse tipo de experiência pode arruinar vidas, mas também tem o potencial de se tornar o combustível do humor.

É isso que lhes ensina Carolina Romero, a comediante e professora de comédia que lidera esta experiência de levar o stand-up americano à prisão feminina paraguaia.

"O que alimenta o sucesso do stand-up é a tragédia, mas requer habilidade e um processo para assumir certas realidades e rir delas", disse Romero à AFP, carregando um caderno onde anota os tipos de piadas e recursos criativos do humor.