Embalado no Espanhol, Barça enfrenta 'velhos fantasmas' contra o Girona

Quatro jogos e quatro vitórias é o início imaculado do novo Barcelona do técnico Hansi Flick, que regressa à LaLiga no domingo após a pausa internacional, enfrentando cheio de confiança fora de casa o Girona, que o derrotou nos dois jogos da temporada passada (4-2 e 4-2).

Revelação da temporada passada, o Girona contribuiu em grande parte com estas duas vitórias para o naufrágio do Barcelona, o que significou a saída de Xavi do cargo de treinador no final da temporada.

Em seu lugar veio Flick, que deu um espécie de toque de mágica neste início, levando a sua equipe a ditar o ritmo na LaLiga, com uma última vitória por 7 a 0 sobre o Valladolid, após três vitórias muito acirradas por 2 a 1.