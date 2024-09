Moda sustentável brilha no tapete vermelho do cinema mexicano

Então, decidiu lançar o projeto "Con_Sentido", que tem uma abordagem de sustentabilidade e inclui o aluguel de peças para diretores e algumas clientes que as usam em seu cotidiano.

- Sorte e estilo -

Na sessão de prova de seu vestido da década de 1980, María Centeno, de 29 anos, diz que "adora a ideia de poder ir a eventos" como os prêmios Ariel, "vestir coisas iradas sem ter que contaminar ou ter que procurar uma coisa nova ou um estilista caríssimo".

Ela conta que também costuma visitar com amigas os bazares da capital mexicana em busca de peças de segunda mão com estilo. "Te dão um 'look' mais original", ressalta.

As roupas recicladas não deram apenas ares de originalidade ao tapete vermelho dos Ariel, mas também trouxeram sorte para seus modelos.

Ivonne Fuentes, vestindo calças curtas de pele e camisa clara com transparências, ganhou o prêmio em design de arte pelo filme "Heroico", enquanto Adam Zoller, com um sóbrio terno escuro, arrematado com lenço na cor granada, foi contemplado pelos efeitos especiais de "Desparecer por completo".