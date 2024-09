Premiê da Espanha recebe opositor venezuelano González Urrutia em momento de tensão

Sánchez o recebeu no Palácio de La Moncloa, sede da Presidência em Madri, segundo um vídeo publicado em suas redes sociais, no qual ambos aparecem, junto com a filha do opositor venezuelano, caminhando pelos jardins.

"A Espanha continua trabalhando a favor da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais do povo irmão da Venezuela", escreveu o premiê de esquerda, cujo governo, em consonância com a posição da União Europeia, exige que as atas eleitorais venezuelanas sejam divulgadas, embora não reconheça a vitória do opositor.

- "Saiam todos!" -

O encontro desta quinta-feira ocorreu em meio a relações tensas entre Madri e Caracas, após o chefe do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, ter proposto na quarta-feira romper os vínculos diplomáticos, consulares e comerciais com o país europeu.

"Que saiam todos os representantes da delegação do governo do Reino da Espanha e todos os consulados e todos os cônsules, e que tiremos os nossos de lá!", clamou Rodríguez, que pediu à Comissão de Política Externa do Legislativo a aprovação de uma resolução, que depois deverá ser ratificada no plenário da Câmara.

Rodríguez reagiu assim a uma proposta aprovada na quarta-feira pelo Congresso espanhol, a pedido da oposição de direita, para solicitar ao governo de Sánchez que reconheça a vitória de González Urrutia na eleição de 28 de julho.