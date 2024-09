Reforma para eleição popular de juízes no México está pronta para ser promulgada

- Déficit investigativo -

López Obrador, que entregará o poder à sua co-partidária Claudia Sheinbaum em 1º de outubro, promoveu a emenda no âmbito de seu confronto com a Suprema Corte, que bloqueou reformas que ampliavam a participação do Estado no setor elétrico e deixavam a segurança dos cidadãos nas mãos dos militares.

Sheinbaum, eleita por esmagadora maioria em 2 de junho, garante que a reforma deixará para trás o "regime de corrupção e privilégios".

A impunidade no México, onde são registrados diariamente cerca de 80 homicídios e há mais de 100 mil desaparecidos, ultrapassa os 90%, segundo a própria Suprema Corte.

Mas ONGs como a "Impunidade Zero" criticam que o regulamento não afeta as procuradorias, a polícia e os ministérios públicos, que também acusam de corrupção e baixa capacidade de investigação.

A iniciativa também prejudicou relações vitais com Washington e o Canadá, que alertam para os danos à segurança jurídica no âmbito do tratado T-MEC, que fez do México o maior parceiro comercial dos Estados Unidos.