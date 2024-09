Acordo de cessar-fogo em Gaza é 'factível', diz líder opositor israelense nos EUA

Lapid, ex-primeiro-ministro, renovou sua promessa de não trabalhar pela queda do governo de Netanyahu - que tem o apoio de membros da extrema direita - se seguir adiante com o acordo.

Embora tenha descrito o grupo islamista palestino Hamas como uma "terrível organização terrorista", Lapid considerou que o governo de Netanyahu "deveria fazer mais" para alcançar um acordo para libertar os reféns.

Em 31 de maio, o presidente americano, Joe Biden, apresentou um plano de um cessar-fogo para a sangrenta guerra em Gaza, que incluiria o congelamento dos combates durante seis meses e a libertação dos reféns.

Biden insistiu anteriormente em que Netanyahu estava de acordo com as propostas americanas para salvar as distâncias e concluir o acordo, que tem um amplo apoio da opinião pública israelense.

Netanyahu tem repudiado publicamente as afirmações dos Estados Unidos de que o acordo está quase fechado e insistiu na presença militar israelense na fronteira entre o Egito e Gaza, o que provocou a irritação do Cairo.

A guerra teve início em 7 de outubro com o ataque do Hamas contra o sul de Israel, que provocou a morte de 1.205 pessoas, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP com base em dados oficiais israelenses.