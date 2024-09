Acusação contra opositor venezuelano está 'aberta', mas 'paralisada', diz advogado

O candidato presidencial reivindica sua vitória nas eleições presidenciais de 28 de julho sobre o presidente Nicolás Maduro, proclamado reeleito para um terceiro mandato consecutivo de seis anos. A oposição denunciou fraude e publicou as atas eleitorais em um site, com forma de garantir a sua vitória.

A plataforma online foi o centro da investigação contra o embaixador de 75 anos, que concorreu como substituto da líder opositora María Corina Machado, inabilitada politicamente.

O salvo-conduto que lhe permitiu sair do país foi processado pela embaixada espanhola em Caracas. Haro insistiu em que o "fato de que (González) tenha solicitado asilo não quer dizer de forma alguma que aceite os crimes".

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) não publicou os detalhes da apuração mesa por mesa, conforme exigido por lei.

O advogado espera que o Ministério Público o convoque para encerrar o caso, embora considere que esta possibilidade é "remota" em meio às tensões com a Espanha, agravadas depois que o Congresso propôs o reconhecimento do opositor como presidente eleito da Venezuela e a captura de dois espanhóis que as autoridades venezuelanas associaram a um plano para "desestabilizar" o país.

"De qualquer forma, solicitarei o encerramento oficial do caso", disse Haro.