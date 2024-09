Alisson pede que jogadores sejam ouvidos sobre calendário

Outra grande mudança esperada nesta temporada é a reformulação do Mundial de Clubes da Fifa, que foi ampliado para 32 equipes e será disputado entre junho e julho de 2025.

No início deste mês, o sindicato global dos jogadores de futebol, o FIFPro, pediu medidas de proteção para os jogadores, sujeitos a uma carga de trabalho excessiva em um calendário em constante expansão.

"Entendemos que existe o lado da mídia e da televisão, o lado da Uefa, da Fifa, da Premier League e outras competições nacionais", continuou Allison. "Sabemos que as pessoas querem mais jogos, mas o mais razoável seria que todas as partes que mencionei e os responsáveis pelo calendário se sentassem juntos e ouvissem todas as partes, inclusive os jogadores".

O Liverpool pode fazer mais de 60 jogos nesta temporada, depois de ter disputado 58 na temporada passada.

Somando clube e Seleção, Alisson fez mais de 40 jogos em 2023/2024.

bur/iwd/jc/meg/hpa/cb