Bombeiros lutam contra chamas que não dão trégua em Brasília

- Baldes contra o fogo -

O incêndio na capital, que consumiu uma área de 1.200 hectares, teve início na Granja do Torto, nas proximidades do parque, que serve para proteger as bacias hidrográficas que fornecem água para a região de Brasília.

Diante desse cenário, alguns vizinhos se organizaram no domingo para defender suas casas com o que tinham à mão: simples baldes de água.

"Foi piorando. As chamas começaram a avançar com muita velocidade e com uma altura de mais ou menos seis metros, e a comunidade começou a se mobilizar", disse à AFP a enfermeira Simone Costa, de 51 anos, enquanto percorria com seu marido e sua filha os destroços causados pelas chamas perto de sua casa.

"Pegamos baldes com água e começamos a tentar controlar o fogo para que ele não avançasse ainda mais perto das residências. E graças a Deus conseguimos", acrescentou.

Embora as autoridades tenham indicado não possuírem relatórios de animais afetados, a família de Simone encontrou um tatu morto entre os escombros.