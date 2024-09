Cinco pontos-chave da suposta nova tentativa de assassinato de Trump

O ex-presidente americano Donald Trump foi alvo de uma suposta tentativa de assassinato no domingo (15), a segunda contra o candidato republicano em dois meses. Veja a seguir os principais pontos sobre o incidente:

- O que aconteceu? -

No domingo, por volta das 13h30 locais (14h30 de Brasília), um agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos avistou o cano de um fuzil apontando para arbustos no campo de golfe Trump International em West Palm Beach, Flórida.

Os agentes, que estavam posicionados em uma área de segurança móvel um ou dois buracos à frente do ex-presidente, "atacaram" um indivíduo, disse Rafael Barros, do Serviço Secreto, e o suspeito fugiu. Trump saiu ileso.