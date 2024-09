Começa o julgamento que coloca império do Manchester City em risco

O império do Manchester City pode ruir em caso de punição, inclusive com ameaça de rebaixamento, caso o clube seja condenado no julgamento que começa nesta segunda-feira (16) na Inglaterra pelas acusações de múltiplas infrações desportivas.

O time treinado pelo técnico Pep Guardiola, oito vezes campeão inglês desde 2012, incluindo as últimas quatro temporadas, e campeão da Liga dos Campeões da Europa em 2023, pode ter sua hegemonia interrompida se forem encontradas as provas contra o clube.

Seis anos depois do início da investigação da Premier League e 19 meses desde que foram apresentadas 115 acusações, uma audiência que começa nesta segunda-feira decidirá o destino do City.