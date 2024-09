Dani Olmo sofre lesão na coxa e desfalcará o Barcelona por 1 mês

O meia Dani Olmo, do Barcelona, teve confirmada uma lesão muscular na coxa e ficará afastado dos gramados por um mês, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira (16).

Os exames médicos realizados no jogador de 26 anos confirmaram "uma lesão no bíceps femoral da coxa direita", segundo o comunicado do Barça, que informou que "o tempo aproximado de recuperação será de quatro a cinco semanas".

Isso significa que Olmo está fora da estreia da equipe na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Monaco, e dos próximos jogos da seleção da Espanha pela Liga das Nações da Uefa, na primeira quinzena outubro (contra Dinamarca e Sérvia).