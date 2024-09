Especialistas apontam radioterapia mais curta para tratar o câncer de mama

Todas as mulheres sofriam de câncer de mama que afetavam os linfonodos, o que significa que o tumor já não está localizado, mas se espalhou pelos gânglios linfáticos.

Algumas das pacientes do estudo receberam doses um pouco mais fortes em cada sessão, mas um calendário reduzido no total.

"A partir de estudos anteriores, sabia-se que a eficácia da radioterapia mais curta era a mesma no caso de um tumor localizado, mas para as mulheres com o linfonodos afetados, não havia até agora nada que demonstrasse que o número de sessões pudesse ser reduzido", explicou à AFP Sofia Rivera, oncologista-radioterapeuta, chefe de serviço do Instituto francês Gustave-Roussy, que apresentou o estudo.

Para reduzir as sessões para três semanas, a dose de radiação foi ligeiramente aumentada a cada intervenção.

"Quando se trata o peito, mas também os gânglios linfáticos, são abordados volumes muito maiores, que incluem tecidos saudáveis como pulmão, coração ou esôfago", diz Rivera. Portanto, com uma dose mais forte, temia-se um aumento dos efeitos secundários relacionados ao tratamento.

Mas os resultados dissiparam este receio.