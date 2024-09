Igreja espanhola recorre à justiça para expulsar freiras excomungadas de um convento

O arcebispado da cidade espanhola de Burgos anunciou nesta segunda-feira (16) que recorreu à justiça para pedir a desocupação de um convento por dez freiras que declararam rompimento com o Vaticano e foram excomungadas.

O caso, que causou espanto na Espanha, começou em maio, quando as freiras que residiam no convento de Santa Clara, na vila de Belorado, um edifício do século XV no coração de um povoado de 1.800 habitantes a 50 quilômetros de Burgos, anunciaram que rompiam com a Igreja Católica, considerando o papa Francisco um "usurpador".

Apesar das tentativas da Igreja de fazê-las mudar de ideia, as freiras mantiveram sua posição, levando o arcebispo de Burgos a anunciar sua excomunhão em junho e a pedir que deixassem o convento.