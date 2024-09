Implante cerebral permite controlar assistente virtual Alexa com a mente

A ELA é uma doença degenerativa do sistema nervoso que causa fraqueza muscular e paralisia.

"Ser capaz de gerenciar aspectos importantes do meu ambiente e controlar o acesso ao entretenimento me devolve a independência que estou perdendo", declarou o paciente, identificado apenas como Mark, em um comunicado.

O teste foi feito para demonstrar como usuários do implante poderiam usar apenas sua mente para controlar casas inteligentes com dispositivos compatíveis com a Alexa, como lâmpadas, câmeras, tomadas e termostatos, segundo a Synchron.

"Enquanto muitos sistemas domésticos inteligentes dependem da voz ou do toque, estamos enviando sinais de controle diretamente do cérebro", disse Tom Oxley, fundador e diretor-executivo da empresa, no comunicado.

Várias empresas, incluindo a Neuralink de Elon Musk, estão trabalhando na conexão entre cérebros e computadores. Em janeiro, a Neuralink implantou um dispositivo cerebral em um homem paralisado após um acidente de mergulho.

