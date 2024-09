Imprensa americana identifica suspeito de aparente tentativa de assassinato de Trump

A imprensa dos Estados Unidos informou que o suspeito da aparente tentativa de assassinato de Donald Trump é um homem de 58 anos chamado Ryan Wesley Routh, que a AFP entrevistou em 2022 em Kiev, para onde ele viajou com a intenção de ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.

O Serviço Secreto informou no domingo que seus agentes "abriram fogo contra um homem armado" com um fuzil AK-47 perto dos limites do campo de golfe do candidato republicano à presidência em West Palm Beach, Flórida.

Canais de televisão, incluindo CNN e CBS, informaram que Routh era a pessoa detida. As duas emissoras o descreveram como um construtor autônomo de moradias do Havaí, com um histórico de décadas de detenções e que publicava posts nas redes sociais sobre política e temas da atualidade, geralmente com críticas a Trump.