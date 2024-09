Morre Gary Shaw, ídolo do Aston Villa campeão da Europa em 1982

"Ele faleceu em paz hoje cedo, cercado por sua família, que pediu ao Aston Villa que divulgasse uma declaração em seu nome", acrescenta a nota.

Shaw fez parte da equipe que conquistou o Campeonato Inglês em 1981, antes de surpreender a Europa ao vencer o Bayern de Munique na final continental.

Eleito o melhor jogador jovem em 1981 pelo sindicado de jogadores profissionais ingleses e galeses (PFA), Gary Shaw fez sete jogos pela seleção Sub-21 da Inglaterra, mas não chegou a defender a seleção principal.

Nascido em Birmingham, estreou com 17 anos pelo Aston Villa. Ao todo, foram 213 jogos e 79 gols marcados pelo clube, 20 deles na histórica temporada 1980/1981.

Após uma década no Villa e com a carreira prejudicada por uma lesão no joelho, Shaw passou por clubes da Dinamarca, Áustria, Escócia e pendurou as chuteiras em Hong Kong, em 1991.

Depois da aposentadoria, trabalhou como analista de estatísticas e embaixador do Aston Villa.