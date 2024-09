O 'batismo' na Champions dos técnicos de Liverpool, Milan, Bayern e Juventus

O time bávaro é outro dos gigantes do continente que mudou de treinador após decepcionar na temporada passada: terceiro colocado no Campeonato Alemão a 18 pontos do campeão, o Bayer Leverkusen.

Thomas Tuchel deixou o comando da equipe e deu lugar ao ex-zagueiro belga Vincent Kompany, que assumiu o cargo e, apesar de sua pouca experiência como treinador, começou a todo vapor: três vitórias em três rodadas, 11 gols marcados (seis deles no último sábado, na goleada por 6 a 1 sobre o Holstein Kiel) e apenas três sofridos.

Nesta temporada, o Bayern tem como motivação o fato de a final da Champions estar marcada para sua casa, a Allianz Arena, mas como lembrou Kompany, "não se chega a esse jogo pelo que se fala, mas pelo trabalho árduo que é necessário para jogá-lo".

- Thiago Motta ao resgate da Juve -

Também na terça-feira, outra potência do futebol europeu estreia na Champions com um novo treinador: a Juventus. O ítalo-brasileiro Thiago Motta, depois de uma grande temporada à frente do Bologna (equipe que também vai disputar o torneio continental), assumiu o time 'bianconero' em julho.

Motta ainda está invicto no comando da Juve, mas os últimos dois empates (0 a 0 com Roma e Empoli) reduziram um pouco a euforia após as vitórias iniciais (3 a 0 sobre Como e Verona).