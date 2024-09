Os Mercedes: família salvadorenha sofre com gangues e governo

Yessica Mercedes não consegue lidar com sua dor: uma gangue matou seu irmão em 2019 e agora o outro está definhando na prisão depois de ser preso como parte da "guerra" contra as gangues do presidente Nayib Bukele em El Salvador.

A costureira conta à AFP os esforços que fez para obter a libertação de seu irmão, Leonel, 41 anos, que está preso há sete meses sob o regime de emergência lançado pelo presidente salvadorenho.

"Não estou defendendo ou sou contra o governo, o que eu quero é que meu irmão, que é inocente, seja entregue a mim", disse a mulher de 43 anos.