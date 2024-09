Quatro brasileiros morrem em acidente de trânsito na França

O motor do veículo foi ejetado e o medidor de velocidade permaneceu "bloqueado em 180 km/h", em uma estrada com limite de 50 km/h, acrescentou.

Três das quatro vítimas, todos homens, trabalham no setor da construção. O mais jovem, que chegou recentemente à França, procurava trabalho.

O prefeito de Saône, Benoît Vuillemin, explicou que as vítimas moravam a 200 metros do local do acidente, "com a mulher e o filho de um deles".

Estes homens estavam "bem integrados" à localidade de 3.000 habitantes, "frequentavam clubes esportivos" e "uma criança estava na escola", acrescentou.

A polícia abriu uma investigação para determinar as causas exatas do acidente.

