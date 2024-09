Rússia determina evacuação de cidades da região de Kursk, na fronteira com a Ucrânia

O governador interino da região russa de Kursk, onde Kiev lançou uma ofensiva surpresa no início de agosto, ordenou nesta segunda-feira (16) a evacuação de cidades localizadas a menos de 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, por razões de "segurança".

"Com base em informações operacionais, para garantir a segurança, o Estado-Maior regional decidiu pela evacuação obrigatória das localidades dos distritos de Rylsky e Khomutovsky, localizadas em uma área até 15 quilômetros da fronteira com a Ucrânia", escreveu Alexei Smirnov no Telegram.

O governador, que fez um apelo aos moradores para que "compreendam a situação atual" e "sigam as recomendações" das autoridades, não especificou os nomes das cidades ou o número de pessoas retiradas.