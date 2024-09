Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morre aos 70 anos

O guitarrista e cantor americano Tito Jackson, membro original do grupo The Jackson 5 e irmão mais velho das superestrelas do pop Michael e Janet, morreu aos 70 anos, informaram seus filhos no domingo.

"Com grande pesar, anunciamos que nosso amado pai, Tito Jackson, membro do Hall da Fama do Rock and Roll, não está mais entre nós", postaram seus filhos Taj, Taryll e TJ, que formam o grupo musical 3T, no Instagram, ao lado de uma foto com o pai.

"Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível, que se importava com todos e com o bem-estar deles", completaram.