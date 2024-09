Wall Street fecha sem tendências definidas, mas Dow Jones tem novo recorde

A bolsa de Nova York fechou sem tendências definidas nesta segunda-feira (16), à espera da reunião do comitê de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano), mas com um novo recorde do Dow Jones.

O principal índice de Wall Street registrou alta de 0,55%, alcançando um máximo histórico no fechamento de 41.622,08 pontos.

Enquanto isso, o Nasdaq recuou 0,52%, a 17.592,13 pontos, e o S&P 500 subiu 0,13%, a 5,633,09.