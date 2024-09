BCB se prepara para aumentar taxa de juros após dois anos de cortes

Em suas críticas, atacou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem acusou de "trabalhar para prejudicar o país".

A reunião do Copom de terça e quarta-feira ocorre após Lula nomear o economista Gabriel Galípolo, atual diretor de Política Monetária da instituição, para chefiar o Banco Central a partir de 2025.

A designação ainda precisa receber aprovação do Senado.

A elevação da taxa básica também está relacionada à desvalorização do real frente ao dólar e à desconfiança do mercado na capacidade do governo de cumprir a meta fiscal, segundo analistas.

A decisão do Banco Central do Brasil vai contra a do Federal Reserve (banco central americano), que se prepara para cortar nesta quarta-feira sua taxa básica de juros pela primeira vez desde 2020.

ll/app/nn/jc/dd