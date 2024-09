Carros elétricos em circulação na Noruega superam pela primeira vez os de gasolina

"É histórico. Um fato que poucos teriam imaginado há dez anos", destacou em um comunicado Øyvind Solberg Thorsen, diretor do OFV.

"A eletrificação da frota de automóveis privados está progredindo a um ritmo constante e a Noruega está se movendo rapidamente para o objetivo de se tornar o primeiro país do mundo cuja frota de automóveis estará dominada por automóveis elétricos", acrescentou.

O país escandinavo quer que a partir de 2025, dez anos antes do objetivo fixado pela União Europeia, sejam vendidos apenas automóveis de zero emissões, ou seja, essencialmente elétricos e uma pequena parte de carros a hidrogênio.

Em agosto, graças em parte ao Tesla Model Y, 94,3% dos novos carros vendidos no país eram totalmente elétricos.

As autoridades norueguesas implementaram uma tributação muito favorável para que os carros elétricos sejam muito competitivos frente aos térmicos e híbridos.

O sucesso na Noruega contrasta com as dificuldades em outras partes da Europa, onde, ao longo do ano, as vendas de carros elétricos representam 12,5% do total.