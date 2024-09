Contestação de resultados eleitorais é um fenômeno mundial, aponta estudo

Quase 47% dos americanos acreditam que as eleições de 2020 foram "livres e justas", segundo outro estudo da IDEA, publicado em abril de 2024. Mas uma parte do eleitorado se recusa a considerar os processos eleitorais e os seus resultados como confiáveis.

No dia 6 de janeiro de 2021, milhares de simpatizantes do ex-presidente americano e candidato republicano Donald Trump invadiram o Capitólio, encorajados pela recusa deste último de reconhecer a vitória do presidente Joe Biden nas eleições.

Kevin Casas-Zamora, no entanto, destaca que propagar dúvidas sobre um sistema eleitoral "sólido e confiável" é um fenômeno mundial.

Quando líderes políticos se negam a reconhecer a credibilidade das eleições ou tomam a iniciativa de impugnar o resultado, "enviam uma mensagem importante aos eleitores", destaca o relatório.

"Em alguns casos, estas são preocupações legítimas sobre uma eleição. Em outros, estas são tentativas cínicas de minar a confiança do público na vitória de um rival", acrescenta.

O relatório traça um cenário sombrio do estado do mundo, onde as guerras, a mudança climática e as desigualdades sociais agravam a erosão das democracias.