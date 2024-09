Equador implementará apagões noturnos e teletrabalho para enfrentar seca

O Equador aplicará apagões noturnos de oito horas e adotará o teletrabalho no setor público para enfrentar a pior seca dos últimos 60 anos, que ameaça as usinas hidrelétricas do país, anunciou o governo.

As medidas, que começarão a ser aplicadas na quinta-feira (19) de forma distinta, são motivadas pela "pior estiagem dos últimos 61 anos e têm o objetivo de administrar de forma responsável o controle do nosso sistema elétrico", anunciou a presidência em um comunicado.

A seca afeta os reservatórios de várias usinas hidrelétricas, principal fonte de abastecimento do país. O racionamento de oito horas afetará todo o país, a partir das 22H00, entre segunda-feira 23 de setembro e quinta-feira 26 de setembro.