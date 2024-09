Meta reforça a proteção para usuários adolescentes

Em outubro de 2023, cerca de quarenta estados dos EUA apresentaram uma queixa contra as plataformas Meta, acusando-as de prejudicar "a saúde física e mental dos jovens" devido aos riscos de dependência, cyberbullying ou distúrbios alimentares.

Atualmente, a Meta se recusa a verificar a idade de todos os seus usuários, em nome do respeito à confidencialidade.

"Se detectarmos que alguém certamente mentiu sobre sua idade, interviremos", diz Davis, "mas não queremos forçar 3 bilhões de pessoas a fornecer identificação".

De acordo com a executiva, seria mais simples e eficaz se o monitoramento da idade fosse feito no nível do sistema operacional móvel dos smartphones, ou seja, Android (Google) ou iOS (Apple). "Eles têm informações importantes sobre a idade dos usuários", argumenta, e poderiam, portanto, "compartilhá-las com todos os aplicativos usados por adolescentes".

