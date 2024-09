Netanyahu inclui a frente libanesa entre os objetivos de guerra do governo israelense

Desde o ataque do Hamas e o início da ofensiva em outubro do ano passado, a região da fronteira com o Líbano é cenário de trocas de agressões quase diárias entre as tropas israelenses e o movimento islamista libanês pró-Irã Hezbollah, com o risco de virar uma guerra em grande escala.

A violência deixou 623 mortos no Líbano, a maioria combatentes, mas também 141 civis, segundo um balanço da AFP.

Em Israel, incluindo a zona anexada das Colinas de Golã, as autoridades informaram as mortes de pelo menos 24 soldados e 26 civis desde outubro.

O Hezbollah reivindicou na segunda-feira "dezenas" de ataques contra posições israelenses, enquanto o Exército de Israel anunciou que atingiu alvos "terroristas" no Líbano.

"A possibilidade de um acordo está se distanciando porque o Hezbollah continua apoiando o Hamas", declarou na segunda-feira o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ao enviado especial dos Estados Unidos, Amos Hochstein, durante sua visita a Israel.

- "A ação militar é o único recurso" -

Gallant também afirmou que a "ação militar é o único recurso para garantir o retorno das comunidades do norte de Israel para suas casas".