Rússia decide aumentar Exército em resposta à 'hostilidade' ocidental, diz Kremlin

A Rússia decidiu aumentar o número de homens de seu Exército, em um decreto assinado na segunda-feira pelo presidente Vladimir Putin, em resposta às "ameaças" em suas fronteiras, principalmente as ocidentais, afirmou o Kremlin nesta terça-feira (17).

"Isso se deve ao número de ameaças que nosso país enfrenta (...) à situação extremamente hostil em nossas fronteiras ocidentais", disse à imprensa o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, em referência à guerra na Ucrânia.

Ele também mencionou à "instabilidade nas fronteiras da região leste" do país, que estreitou fortemente seus laços na Ásia, com a China e Coreia do Norte, diante da influência americana.